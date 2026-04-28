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Vereadora Luciana Novaes, símbolo de inclusão, morre aos 42 anos no Rio de Janeiro

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Atualizado: 28 de abril de 2026 16:24

A vereadora Luciana Novaes (PT), de 42 anos, faleceu nesta segunda-feira (27) no Rio de Janeiro. Ela ficou conhecida por sua trajetória de superação após ser atingida por uma bala perdida em 2003, quando cursava enfermagem na Universidade Estácio de Sá, no bairro Rio Comprido. O incidente deixou Luciana tetraplégica, mas ela superou as adversidades, retornou aos estudos e se formou em serviço social, além de concluir pós-graduação em gestão governamental.

Luciana Novaes foi eleita vereadora em 2016, destacando-se como uma das parlamentares com maior número de leis aprovadas em seu primeiro mandato, sempre focando na inclusão social, defesa das pessoas com deficiência, idosos e grupos vulneráveis. Em 2020, mesmo sem poder fazer campanha presencial devido à pandemia, conquistou 16 mil votos e tornou-se primeira suplente. Em 2022, concorreu ao cargo de deputada federal, obtendo mais de 31 mil votos e ficando como segunda suplente do PT no Rio de Janeiro. No ano seguinte, retornou à Câmara Municipal.

Desde o final de 2023, Luciana enfrentava problemas de saúde e chegou a ser internada em estado grave. A causa do falecimento não foi divulgada. O presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD), lamentou a morte da vereadora e destacou seu legado de quase 200 leis voltadas à inclusão e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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