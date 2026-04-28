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Polícia Militar salva bebê engasgada em restaurante às margens da BR-376 em Imbaú

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 28 de abril de 2026 16:23

Uma bebê de cerca de 10 a 12 meses foi salva por policiais militares na noite do último sábado (25) em Imbaú, região próxima à BR-376. O caso aconteceu quando a equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária, do posto de Telêmaco Borba, estava em um restaurante durante o horário de refeição.

Duas mulheres, em situação de desespero, abordaram os policiais. Uma delas carregava a criança, que havia se engasgado com alimento e apresentava dificuldades para respirar. Rapidamente, os policiais iniciaram a manobra de Heimlich adaptada para lactentes, um procedimento indicado para desobstruir as vias aéreas em casos de engasgamento em bebês.

Após a realização da técnica, a bebê voltou a respirar normalmente e chorou, demonstrando sinais de recuperação. A criança foi entregue à mãe, que acompanhou todo o atendimento, e seguiu viagem com a família sem necessidade de encaminhamento médico imediato.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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