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Sesa promove capacitação em IA para gestores e moderniza atendimento no SUS do Paraná

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 28 de abril de 2026 14:18

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) iniciou um programa de capacitação para gestores da área de saúde, com foco na aplicação prática da inteligência artificial (IA). A iniciativa visa acelerar a transição dos processos analógicos para métodos digitais, otimizando o atendimento e a resposta às demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado.

O treinamento faz parte de uma estratégia para tornar o serviço público de saúde mais eficiente, utilizando a tecnologia para agilizar o fluxo de informações e decisões. Com isso, espera-se que as equipes estejam mais preparadas para lidar com situações emergenciais e rotineiras, promovendo maior agilidade e precisão nas respostas aos cidadãos.

A ação reforça o compromisso do governo estadual em investir em inovação e tecnologia, buscando sempre aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população paranaense. A expectativa é que, com a capacitação em IA, os gestores possam implementar soluções modernas que beneficiem diretamente o atendimento no SUS.

Fonte: www.saude.pr.gov.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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