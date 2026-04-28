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UEL FM exibe série de programas de Ailton Krenak durante festival cultural

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Atualizado: 28 de abril de 2026 14:13

A Rádio UEL FM inicia, a partir de 1º de maio, a transmissão do “Programa de Índio”, apresentado por Ailton Krenak, reconhecido líder indígena, ambientalista e membro da Academia Brasileira de Letras. Os episódios, originalmente produzidos pelo Núcleo de Cultura Indígena e veiculados na Rádio USP, chegam à emissora da Universidade Estadual de Londrina em uma curadoria de Angela Pappiani.

A iniciativa marca a abertura da sexta edição do Festival Circulasons, idealizado por Janete El Haouli, e propõe uma imersão nas culturas dos povos originários, valorizando sons da natureza e urbanos. O festival, que ocorre de 1º a 10 de maio, integra shows, oficinas, exposições, rodas de conversa, mostra de cinema e atividades formativas, promovendo a diversidade sonora e cultural.

O “Programa de Índio” traz uma seleção de conteúdos produzidos por Krenak entre 1985 e 1991, destacando o pensamento, a história e a cultura indígena no rádio brasileiro. As transmissões vão ao ar de segunda a sexta, às 8h e 22h, e aos sábados, às 8h. O acervo completo está disponível no site Balaio de Memórias.

A programação do festival inclui oficinas sobre música indígena, exposições fotográficas de artistas indígenas do Paraná, além de rodas de conversa que abordam temas como resistência cultural e ecologia sonora. Entre os destaques musicais, estão apresentações de Djuena Tikuna, Marlui Miranda e Fabio Caramuru, todas com entrada gratuita no Cine Teatro Ouro Verde.

O evento conta com apoio de diversas instituições culturais e patrocínio do Programa de Incentivo à Cultura de Londrina, promovendo o diálogo entre diferentes linguagens artísticas e incentivando novas formas de escuta e percepção sonora.

Fonte: operobal.uel.br

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