Estádio do Café recebe melhorias e amplia segurança para torcedores

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está finalizando uma série de melhorias no Estádio Municipal Jacy Scaff, conhecido como Estádio do Café. As intervenções abrangem a revitalização do gramado, modernização do sistema de iluminação, reforço na segurança com mais câmeras e adequações nas escadarias das arquibancadas.

O gramado passa por um processo completo de recuperação, incluindo descompactação, aeração, corte vertical e aplicação de fertilizantes, além de uma camada de areia para garantir melhor permeabilidade e nivelamento. Segundo o agrônomo responsável, uma nova revisão e fertilização serão realizadas nos próximos dias para assegurar a qualidade do campo.

Na parte de iluminação, todas as lâmpadas e reatores queimados das torres antigas estão sendo substituídos, com apoio das equipes da Secretaria de Obras. O objetivo é recompor integralmente a iluminação do estádio, proporcionando melhores condições para jogos noturnos e eventos.

A segurança também foi reforçada com a instalação de 16 câmeras, quadruplicando a capacidade de monitoramento em relação ao sistema anterior. Os novos equipamentos cobrem entradas, estacionamento, área interna e acessos aos vestiários, atendendo exigências da Polícia Militar.

Para aumentar a segurança dos torcedores, estão sendo construídas novas escadarias e ampliadas as já existentes nas arquibancadas, conforme normas do Corpo de Bombeiros. As adequações visam facilitar a evacuação e permitir a ampliação da capacidade do estádio para até 25 mil pessoas.

Uma segunda fase das obras está prevista para o período após a partida entre Jacuipense e Palmeiras, envolvendo ajustes na área da cativa para melhorar o fluxo de entrada e saída. Com essas melhorias, o Estádio do Café estará mais seguro e preparado para receber grandes públicos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br