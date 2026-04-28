Estádio do Café recebe melhorias finais em gramado, iluminação e segurança

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está finalizando uma série de intervenções no Estádio Municipal Jacy Scaff, conhecido como Estádio do Café. As obras incluem a revitalização completa do gramado, substituição de luminárias e reatores queimados, ampliação do sistema de monitoramento por câmeras e adequações nas escadarias das arquibancadas.

O gramado está passando por descompactação e aeração do solo, além de corte vertical para nivelamento. Após a aplicação de fertilizantes e corretivos, uma camada de areia foi distribuída para melhorar a permeabilidade e nivelamento. Uma nova revisão e fertilização estão previstas para os próximos dias, garantindo melhores condições para as próximas partidas.

Na parte de iluminação, todas as lâmpadas e reatores queimados das torres antigas estão sendo trocados. O objetivo é recompor integralmente a iluminação do estádio, com apoio das equipes da Iluminação Pública da Secretaria de Obras.

O sistema de segurança também está sendo reforçado, com a instalação de 16 câmeras, quadruplicando a capacidade de monitoramento. Os novos equipamentos vão cobrir entradas, estacionamento, área interna e acessos aos vestiários, atendendo exigências da Polícia Militar.

Para aumentar a segurança dos torcedores, estão sendo construídas novas escadarias e ampliadas as já existentes nas arquibancadas. As adequações seguem normas do Corpo de Bombeiros e visam facilitar a evacuação e ampliar a capacidade do estádio para até 25 mil pessoas.

A segunda fase das obras, prevista para ocorrer após a partida entre Jacuipense e Palmeiras pela Copa do Brasil, contemplará adequações adicionais na área de acesso da cativa, melhorando ainda mais a segurança dos frequentadores.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br