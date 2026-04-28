Estádio do Café recebe melhorias finais em gramado, iluminação e segurança

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está finalizando uma série de melhorias no Estádio Municipal Jacy Scaff, conhecido como Estádio do Café. As obras incluem a revitalização completa do gramado, substituição de lâmpadas e reatores queimados, ampliação do sistema de monitoramento por câmeras e adequações nas escadarias das arquibancadas.

O gramado está passando por um processo de descompactação, aeração, corte vertical e aplicação de fertilizantes, além de uma camada de areia para melhorar a permeabilidade e nivelamento. Segundo o agrônomo Denis Renaux, da empresa Grasstecno, responsável pelo serviço, uma nova revisão será feita em breve para garantir a qualidade do campo.

Na parte de iluminação, todas as lâmpadas e reatores das torres antigas, que utilizam vapor metálico, estão sendo substituídos. O material necessário já chegou e a instalação está prevista para ser concluída em poucos dias, com apoio da equipe de Iluminação Pública da Secretaria de Obras.

O sistema de segurança também está sendo reforçado. O número de câmeras de monitoramento será ampliado de quatro para dezesseis, cobrindo entradas, estacionamento, áreas internas e vestiários, atendendo exigências da Polícia Militar.

Para aumentar a segurança dos torcedores, as escadarias das arquibancadas estão sendo ampliadas e novas estruturas estão sendo construídas, conforme solicitação do Corpo de Bombeiros. As adequações incluem o alargamento das escadas em cerca de 20 centímetros e a instalação de corrimãos.

Uma segunda etapa de obras, prevista para começar após a partida entre Jacuipense e Palmeiras pela Copa do Brasil, irá focar na evacuação da área cativa, atendendo normas de segurança adicionais.

Com as melhorias, o estádio poderá aumentar sua capacidade para até 25 mil torcedores, contando também com sistema de reconhecimento facial para reforçar a segurança nos eventos futuros.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br