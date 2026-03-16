Parceria para Fortalecer Audiovisual no Paraná Avança com Estado e Sebrae/PR

O Estado do Paraná, em colaboração com o Sebrae/PR, está avançando em uma parceria estratégica para fortalecer o setor audiovisual na região. Esta iniciativa visa proporcionar um impulso significativo à indústria por meio de um diagnóstico abrangente.

Diagnóstico do Setor Audiovisual

A consultoria inédita realizada apresenta um diagnóstico amplo do setor audiovisual no Paraná. Este estudo inclui análises de mercado, mapeamento de locações e orientações detalhadas para a implementação de film commissions municipais. Esses elementos são fundamentais para compreender o cenário atual e planejar o futuro do setor.

Planejamento e Políticas Públicas

Os dados coletados servirão como uma base sólida para o planejamento de políticas públicas e o desenvolvimento de estratégias que visem o crescimento sustentável do setor audiovisual no Paraná. A expectativa é que, com essas informações, o Estado possa implementar ações que atraiam mais produções e investimentos.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br