Jair Bolsonaro Apresenta Melhora Clínica, Mas Permanece na UTI

O Hospital DF Star divulgou, nesta segunda-feira (16), um boletim médico informando que Jair Messias Bolsonaro apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas. O ex-presidente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (13), devido a uma broncopneumonia bacteriana bilateral, possivelmente aspirativa.

Evolução do Quadro Clínico

De acordo com a equipe médica, houve uma recuperação na função renal de Bolsonaro e uma melhora parcial nos marcadores inflamatórios, indicando uma resposta positiva ao tratamento com antibióticos. Apesar da evolução positiva, ele continua recebendo cuidados intensivos na UTI, incluindo suporte clínico, fisioterapia respiratória e motora, sem previsão de alta.

Detalhes da Internação

Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, apresentando sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Ele foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipe Médica e Tratamento

O boletim médico foi assinado por uma equipe multidisciplinar composta pelo cirurgião-geral Cláudio Birolini, os cardiologistas Leandro Echenique e Brasil Caiado, o coordenador da UTI Geral, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior, e o diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br