PMPR Detém Três Homens e Apreende Balão em São José dos Pinhais

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), através do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), realizou a detenção de três homens e a apreensão de um balão na manhã deste domingo (15) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Operação de Apreensão

Durante patrulhamento próximo ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, os policiais identificaram o balão em fase de descida. O acompanhamento da trajetória permitiu localizar o ponto de queda em uma área residencial.

Detenção e Consequências Legais

No local, três homens foram flagrados tentando resgatar o balão e foram detidos. Encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais, enfrentam procedimentos legais por suas ações.

Autos de Infração e Multas

Foram emitidos três Autos de Infração Ambiental, totalizando R$ 15 mil em multas, com R$ 5 mil aplicados a cada indivíduo envolvido. O balão foi apreendido e está sob custódia policial.

Riscos e Legislação

A fabricação, venda, transporte ou soltura de balões é crime no Brasil, segundo a Lei nº 9.605/98. Tais práticas representam riscos para aeronaves e podem provocar incêndios em áreas urbanas e florestais.

Como Denunciar

A PMPR incentiva denúncias anônimas sobre atividades ilegais relacionadas a balões através do Disque-Denúncia 181, contribuindo para a segurança e preservação ambiental.