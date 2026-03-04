Lula Confirma Viagem à Espanha para Reunião de Alto Nível

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em conversa telefônica com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, confirmou sua visita ao país europeu. A viagem bilateral está agendada para o dia 17 de abril, em Barcelona, onde Lula também participará da quarta reunião de alto nível do grupo 'Em Defesa da Democracia' no dia seguinte.

Reunião em Defesa da Democracia

A iniciativa do grupo 'Em Defesa da Democracia' foi lançada no ano passado e conta com a participação de governos de países como Brasil, Espanha, Colômbia, Chile e Uruguai. O encontro busca promover a cooperação internacional em prol da democracia e da paz mundial.

Discussões sobre o Oriente Médio

Durante a conversa, Lula e Sánchez abordaram a situação no Oriente Médio, especialmente o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ambos os líderes manifestaram o desejo de que as hostilidades cessem rapidamente e que as negociações de paz se iniciem com base no direito internacional.

Compromisso com o Multilateralismo

Lula e Sánchez reafirmaram seu compromisso com o multilateralismo como um caminho essencial para promover a paz e o desenvolvimento sustentável. Este posicionamento é crucial para a construção de um futuro mais estável e cooperativo entre as nações.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br