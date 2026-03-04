Projeto ‘Toda Quinta Tem História’ Inicia Nova Temporada em 2026

O projeto 'Toda Quinta Tem História' dá início à sua temporada de 2026 com um encontro especial na Biblioteca Especializada Infantil, localizada na Praça 1º de Maio, 110, no Centro de Londrina. As atividades começam nesta quinta-feira (5) e são abertas ao público de todas as idades, sem necessidade de inscrição prévia.

Abertura da Temporada com 'Pandolfo Bereba'

A primeira história a ser contada nesta temporada é 'Pandolfo Bereba', da renomada escritora e ilustradora Eva Furnari. O livro narra as aventuras do príncipe Pandolfo, que vive isolado em Bestolândia, mas aprende valiosas lições sobre a imperfeição humana ao seguir uma borboleta além de seu castelo. A narrativa promete cativar com humor e personagens marcantes.

Objetivos do Projeto

Criado em 2017, o projeto 'Toda Quinta Tem História' é uma iniciativa da Diretoria de Bibliotecas, da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. Seu principal objetivo é aproximar a comunidade dos espaços públicos de leitura, promovendo encontros culturais e educativos por meio das bibliotecas municipais.

Próximos Encontros

Os encontros de março já estão programados: no dia 5, as sessões ocorrem às 10h e às 14h30 na Biblioteca Infantil. Outras sessões estão agendadas para o dia 19, às 14h30, na Biblioteca Eugênia Monfratani, e no dia 26, às 10h, na Biblioteca Lupércio Luppi. Todos os eventos são conduzidos pela professora e contadora de histórias Renata Suzue.

