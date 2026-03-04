Comissão Eleitoral Aprova Chapas para Eleição de Reitoria da UEL

A Comissão responsável pela organização da eleição para Reitor(a) e Vice-Reitor(a) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) aprovou, na manhã desta quarta-feira (4), as duas chapas inscritas para o processo de consulta à comunidade universitária. As chapas são compostas por Andrea Name Colado Simão e Miguel Belinati Piccirilo, e Sérgio Carlos de Carvalho e Marta Regina Gimenez Favaro. A eleição ocorrerá em turno único no dia 8 de abril, das 8h às 22h, utilizando o Sistema SAELE. Os eleitos tomarão posse em 10 de junho deste ano, com mandato até 9 de julho de 2030.

Próximos Passos da Comissão

A presidente da Comissão, professora Marcia Marques Dib, informou que os membros se reunirão novamente nesta quinta-feira (5), a partir das 9 horas, para definir a data, local e regras dos debates entre os candidatos. Além disso, serão discutidos detalhes da campanha eleitoral e será marcada uma data para o sorteio dos números das chapas.

Regulamentação do Processo Eleitoral

Nos próximos dias, a Comissão disponibilizará um site com atualizações sobre o processo eleitoral. Consoante ao Regimento aprovado pelo Conselho Universitário (CU) em novembro passado, a votação será aberta a professores, técnico-administrativos em exercício ou em licença com vencimentos, e estudantes de graduação e pós-graduação matriculados.

Regras de Campanha

O Regimento proíbe o uso de bens e serviços da Universidade durante a campanha e a veiculação de propaganda em mídia comercial ou nos veículos oficiais, como Rádio e TV UEL. A propaganda nas redes sociais será permitida, desde que em perfis próprios registrados junto à comissão eleitoral, sendo proibido o impulsionamento pago.

