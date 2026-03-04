Prefeitura de Cambé promove vacinação antirrábica para cães e gatos

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Cambé anunciou uma campanha de vacinação antirrábica destinada a cães e gatos com mais de três meses de idade. A ação, que ocorrerá neste mês, disponibilizará 200 doses de vacina, asseguradas por meio do convênio n.º 198/2024 do Programa Permanente de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos – Castrapet, do governo do Paraná.

Inscrições e Público-Alvo

As inscrições para a vacinação serão realizadas nos dias 12 e 13 de março. Podem participar famílias de baixa renda, integrantes do programa Cãobé e ONGs. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Secretaria, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches, 189, apresentando RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de baixa renda.

Detalhes da Vacinação

A vacinação está marcada para os dias 19 e 20 de março, na clínica veterinária Clinopet, situada na Rua Espanha, 714. É necessário que os tutores levem seus animais com coleira e guia ou em caixas de transporte, no horário previamente agendado. As carteirinhas de vacinação serão entregues no dia da aplicação, como parte do programa Castrapet.

Esforços de Cuidado e Educação Animal

No mês passado, a Secretaria concluiu a última entrega do programa Cãobé 2025, beneficiando 741 cães e 792 gatos com ração e medicamentos. Ao longo do ano, foram distribuídas aproximadamente 32 toneladas de ração e diversos medicamentos a 64 protetores cadastrados. Além disso, a Prefeitura está intensificando ações educacionais, com a distribuição de cartilhas sobre bem-estar animal e a instalação de placas de conscientização pela cidade.

Fonte: https://www.cambe.pr.gov.br