Buracos em Proteções da BR-369 Aumentam Risco para Pedestres

A segurança dos pedestres que circulam pela BR-369 está em risco devido aos buracos nas proteções de tela ao longo da rodovia. Essa situação tem gerado preocupações quanto ao aumento das chances de atropelamentos na área.

Impacto na Segurança dos Pedestres

Os buracos nas telas que servem como barreira entre a pista e o local de circulação dos pedestres facilitam a travessia irregular e perigosa, expondo as pessoas a um risco significativo de acidentes. As telas danificadas deixam de cumprir sua função de proteção, tornando urgente a necessidade de reparos.

Ações Necessárias para Minimizar Riscos

Para mitigar esse risco, é essencial que as autoridades responsáveis realizem inspeções e reparos nas áreas afetadas. A manutenção adequada das telas de proteção pode prevenir acidentes e garantir a segurança dos pedestres que utilizam a rodovia.

