Fuzileiros Navais Integram Drones e Novos Veículos em Operações de Defesa

Os Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil revelaram, nesta quarta-feira (4), no Rio de Janeiro, inovações tecnológicas significativas para modernizar suas operações de defesa. Entre as novidades está o Esquadrão de Drones Táticos de Esclarecimento e Ataque, que inclui drones de quatro hélices equipados com sensores avançados.

Inovações Tecnológicas na Defesa

Os drones, além de monitorar alvos, têm a capacidade de localizar vítimas de desastres e transportar projéteis para pequenos ataques. Outro modelo apresentado é o drone de asa fixa, conhecido como kamikaze, projetado para destruir alvos maiores com explosivos.

Formação para Operação de Drones

De acordo com o almirante Carlos Chagas, comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, a nova escola para operação de drones será inaugurada ainda este mês no Rio de Janeiro, acompanhando as evoluções tecnológicas globais.

Importância Estratégica da Marinha

A Marinha do Brasil tem a responsabilidade de proteger 7,5 mil quilômetros de litoral, onde se concentra a maior parte da população e das exportações do país. Além disso, grande parte das comunicações é feita via cabos submarinos.

Equipamentos para Resposta a Desastres

Os Fuzileiros também incorporaram novos veículos blindados de desembarque litorâneo, que são ágeis e equipados para operar em áreas com pouca infraestrutura, aumentando a eficácia em operações de resgate.

Uso Dual de Tecnologias

Muitos dos equipamentos adquiridos para defesa têm uso duplo, apoiando operações em desastres naturais, como veículos anfíbios para resgate e transporte de suprimentos.

Novos Armamentos Apresentados

Entre os novos armamentos estão o Míssil Antinavio Nacional de Superfície e um míssil guiado a laser, ambos desenvolvidos no Brasil, reforçando a capacidade de ataque e defesa da corporação.

