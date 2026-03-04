spot_img
Matinhos Sedia Interclubes Estadual de Beach Tennis com Apoio do Estado

Paraná Geral
Com apoio do Estado, Matinhos recebe Interclubes Estadual de Beach TennisFoto: SEES

O município de Matinhos, no litoral paranaense, recebe neste final de semana o Interclubes Estadual de Beach Tennis. O evento, que conta com o apoio do governo estadual, reúne aproximadamente 3,5 mil atletas no Balneário da Riviera.

Estrutura e Programação

Com uma estrutura que inclui dezenas de quadras, a competição se estende até o próximo domingo. O evento faz parte das ações dos Jogos de Aventura e Natureza, promovendo o esporte na região litorânea.

Importância do Evento

O Interclubes Estadual de Beach Tennis é uma oportunidade para atletas de diversas partes do estado competirem e trocarem experiências. Além disso, o evento estimula o turismo e a economia local, atraindo visitantes e entusiastas do esporte.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

spot_img
