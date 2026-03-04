Seleção Brasileira de Basquete Feminino Enfrenta Desafios em Amistoso Contra a China

A seleção brasileira feminina de basquete enfrentou a China em um amistoso preparatório para o Pré-Mundial nesta quarta-feira (4). O jogo, marcado por uma forte recuperação brasileira, terminou com a vitória das chinesas por 74 a 69 após prorrogação.
Desempenho das Jogadoras Brasileiras
Sob o comando da técnica Pokey Chatman, o Brasil demonstrou resiliência ao reverter uma diferença de 15 pontos no último quarto. Destaque para a lateral Cacá, que igualou o placar com um arremesso de três pontos nos instantes finais do tempo regulamentar. A pivô Kamilla Cardoso também se destacou, contribuindo com 17 pontos e 12 rebotes.
Próximos Desafios
O próximo confronto entre Brasil e China acontecerá em Changsha, na sexta-feira (8), às 8h (horário de Brasília). Ambas as equipes estão no grupo A do Pré-Mundial, junto com Mali, Sudão do Sul e República Tcheca.
Estreia no Pré-Mundial
A estreia do Brasil no Pré-Mundial será contra a Bélgica, atual campeã da EuroWomen, na próxima quarta-feira (11) em Wuhan, China. A competição oferece quatro vagas para a Copa do Mundo de basquete.