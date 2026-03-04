Paraná Adota Sistema de Excelência em Gestão Orçamentária

O estado do Paraná implementou um novo sistema com o objetivo de aprimorar a liderança na gestão orçamentária. Esta iniciativa visa melhorar a administração dos recursos públicos em diversos órgãos e entidades vinculados ao Orçamento Fiscal estadual.

Decreto de Implementação

O sistema foi oficializado por meio do Decreto nº 12.877. Este decreto estabelece diretrizes para garantir que os recursos sejam geridos de forma eficiente e transparente, promovendo uma administração pública mais responsável.

Objetivos do Sistema

O principal objetivo da nova iniciativa é fortalecer a qualidade da gestão dos recursos públicos. Isso inclui a promoção de práticas de liderança que assegurem a eficiência na utilização do orçamento estadual, beneficiando a população do Paraná.

