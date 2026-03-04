spot_img
Governo Inicia Construção do Novo Terminal Metropolitano de Londrina

Redação Portal Cambé
Amep

O governo deu início à construção do novo Terminal Metropolitano de Londrina, um projeto aguardado que visa melhorar a infraestrutura de transporte na região. A obra é parte de um esforço para modernizar o sistema de transporte público e atender à crescente demanda dos moradores.

Impacto na Mobilidade Urbana

O novo terminal é projetado para facilitar o deslocamento diário dos cidadãos, reduzindo o tempo de espera e melhorando a eficiência dos serviços de transporte. Além disso, espera-se que a obra contribua para a redução do tráfego nas principais vias da cidade, aliviando congestionamentos.

Detalhes do Projeto

Com previsão de conclusão em 2024, o terminal contará com instalações modernas, incluindo áreas de espera confortáveis e acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. O projeto também prevê integração com outras formas de transporte, como bicicletas e táxis.

Fonte: https://taroba.com.br

