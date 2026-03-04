spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Observatório do Clima alerta sobre propostas legislativas com riscos ambientais

Destaques
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
© ARQUIVO/Antônio Cruz/Agência Brasil

O Observatório do Clima, uma rede de organizações socioambientais, lançou a Agenda Legislativa 2026 para analisar propostas em tramitação no Congresso Nacional que representam riscos ao meio ambiente. A iniciativa destaca quase 50 projetos de lei e propostas de emenda à Constituição que compõem o chamado Pacote da Destruição.

Propostas em Destaque

Entre as propostas, está o Marco Temporal (PEC 48/2023), que limita a demarcação de terras indígenas a áreas ocupadas na data da promulgação da Constituição de 1988. Aprovada pelo Senado em 2025, a proposta aguarda apreciação na Câmara dos Deputados.

Outros projetos incluem o PL 510/2021 e o PL 2633/2020, que flexibilizam a regularização fundiária e podem incentivar a grilagem de terras públicas, além do PL 2374/2020, que altera datas de regularização de áreas desmatadas.

Mobilização e Riscos

O documento visa mobilizar a população para pressionar o Congresso a evitar retrocessos legais que possam resultar em riscos climáticos, sociais e jurídicos. Clarissa Presotti, do WWF-Brasil, alerta sobre a fragilização das proteções ambientais em ano eleitoral.

Reações Políticas

Nilto Tatto, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, enfatiza a importância de unir setores sociais para debater a agenda socioambiental. Já Chico Alencar, do PSOL-RJ, vê a Agenda como essencial para reverter pautas que contrariam interesses públicos.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

9
spot_img
Artigo anterior
Blitz do Laço Rosa promove saúde feminina em espaços públicos
Blitz do Laço Rosa promove saúde feminina em espaços públicos
Próximo artigo
Governo Inicia Construção do Novo Terminal Metropolitano de Londrina
Governo Inicia Construção do Novo Terminal Metropolitano de Londrina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares