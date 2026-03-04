Blitz do Laço Rosa promove saúde feminina em espaços públicos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou a Blitz do Laço Rosa, um projeto que visa oferecer atendimento médico e ações educativas sobre saúde feminina em locais públicos. O evento ocorre em diversas datas e locais para ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde.

Atendimento e Educação em Saúde

A iniciativa é organizada pelas Equipes Multiprofissionais na Atenção Primária à Saúde (eMulti) em parceria com agentes comunitários locais. Durante as ações, são divulgados os serviços disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), que estão funcionando em horário estendido, das 19h às 21h, durante o Mês da Mulher.

Objetivos da Campanha

Priscila Alexandra Colmiran, coordenadora do Ciclo Saúde da Mulher da SMS, afirma que o principal objetivo é incentivar as mulheres a buscarem atendimento nas UBSs. A campanha também busca conscientizar homens e familiares, promovendo o cuidado com a saúde de forma abrangente.

Serviços Oferecidos

Os serviços disponíveis incluem coleta de citologia oncótica, avaliação das mamas, solicitação de exames laboratoriais e de mamografia, além de encaminhamentos para especialistas. Também são oferecidas vacinas contra o HPV para jovens de 9 a 14 anos e métodos contraceptivos, como o implante subdérmico.

Agenda da Blitz do Laço Rosa

A Blitz ocorrerá em diferentes locais e datas, como na Feira da Lua da Avenida Inglaterra no dia 5 de março, e na Feira da Lua do Zerão no dia 11 de março, sempre das 19h às 21h. Outras datas incluem eventos no Estádio do Café e na Concha Acústica.

