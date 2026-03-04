spot_img
Riscos de Queda em Idosos: 13 Mil Casos Registrados no Paraná em 2025

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Secretaria da Saúde

A saúde pública do Paraná está em alerta devido ao crescente número de quedas entre idosos, com cerca de 13 mil casos registrados em 2025. Essas quedas raramente ocorrem de maneira isolada e estão frequentemente ligadas a um declínio funcional gradual.

Fatores Contribuintes para Quedas

A perda de força muscular e alterações no equilíbrio são fatores significativos que contribuem para o risco de quedas em idosos. Além disso, o uso de múltiplos medicamentos pode aumentar a vulnerabilidade a esses incidentes.

Importância do Ambiente Seguro

Fatores ambientais, como tapetes soltos, iluminação inadequada e a ausência de barras de apoio, desempenham um papel crucial na prevenção de quedas. Adaptar o ambiente doméstico pode reduzir significativamente o risco de acidentes.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

5
