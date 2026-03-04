Paraná Promove Mil Cirurgias de Catarata em Paranaguá

O Governo do Paraná, em parceria com a prefeitura de Paranaguá, está realizando um esforço conjunto para oferecer mil cirurgias de catarata à população local. Esta iniciativa faz parte de um programa estadual que visa ampliar o acesso à saúde ocular.

Processo de Triagem e Atendimentos

A triagem clínica dos pacientes já começou e até o momento 115 pessoas foram avaliadas. Entre elas, 13 já realizaram a cirurgia na Clínica Médico de Olhos, localizada em Campo Largo. Este processo é essencial para identificar aqueles que mais necessitam do procedimento.

Resultados Anteriores e Expectativas

No ano anterior, o programa alcançou um recorde com 786.107 cirurgias gratuitas realizadas em diversas especialidades pelo Estado. A expectativa é que, com a continuidade deste tipo de ação, mais cidadãos tenham acesso aos cuidados de saúde que precisam.