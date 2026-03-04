Vacinação antirrábica para cães e gatos terá inscrições em Cambé

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizará neste mês uma ação de vacinação antirrábica destinada a cães e gatos com idade superior a três meses. A iniciativa integra uma estratégia de intensificação das ações de cuidado e proteção animal no município.
Ao todo, serão disponibilizadas 200 doses da vacina, viabilizadas por meio da contrapartida do convênio nº 198/2024 do Programa Permanente de Esterilização Cirúrgica de Cães e Gatos – Castrapet, do Governo do Paraná.
As inscrições para participar da vacinação acontecerão nos dias 12 e 13 de março, e os tutores interessados deverão comparecer presencialmente à sede da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, localizada na Rua Francisco Delgado Sanches, nº 189.
Quem pode participar
A vacinação é destinada a famílias de baixa renda, protetores cadastrados no programa Cãobé e organizações não governamentais que atuam na proteção animal.
Para participar, é necessário atender a um dos seguintes critérios:
- Estar inscrito no CadÚnico;
- Receber renda de até dois salários mínimos;
- Ser protetor cadastrado no Cãobé;
- Representar ONG de proteção animal.
No momento da inscrição, os tutores deverão apresentar os seguintes documentos:
- RG e CPF;
- comprovante de residência atualizado (dos últimos três meses);
- comprovante de baixa renda (exigido apenas para famílias de baixa renda).
Datas e local da vacinação
A vacinação será realizada nos dias 19 e 20 de março, na Clínica Veterinária Clinopet, localizada na Rua Espanha, nº 714, em Cambé.
Os tutores deverão levar os animais no horário previamente agendado no momento do cadastro. Para garantir segurança durante o atendimento, os pets devem ser conduzidos com coleira e guia ou em caixas de transporte.
As carteirinhas de vacinação serão entregues no dia da aplicação, também por meio da contrapartida do programa Castrapet.
Ações de cuidado com os animais
A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente também tem ampliado outras iniciativas voltadas ao bem-estar animal no município.
No final do mês passado, foi concluída a última etapa de entrega do programa Cãobé 2025, que oferece apoio a protetores de animais. Ao todo, 741 cães e 792 gatos foram atendidos, com distribuição de ração e medicamentos para 64 protetores cadastrados.
Ao longo do ano, aproximadamente 32 toneladas de ração, além de centenas de medicamentos, foram entregues para auxiliar no cuidado com os animais.
Além disso, o município mantém parceria com a UniFil, por meio do convênio do programa PATA, voltado ao tratamento de animais em situação de rua.
Educação e conscientização
Segundo a Secretaria, o trabalho também inclui ações de conscientização da população sobre a guarda responsável de animais.
Nos próximos meses, a Prefeitura pretende distribuir cartilhas de educação ambiental nas escolas e em pontos estratégicos da cidade, trazendo orientações sobre cuidados com pets e bem-estar animal.
Também está prevista a instalação de placas educativas em diferentes regiões de Cambé, alertando contra práticas de violência e abandono animal, além de orientar sobre a importância de manter os pets com coleira, garantindo a segurança dos animais e da comunidade.