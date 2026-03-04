Potencial Econômico do Paraná é Destaque em Encontro com Bancos

O governador do Paraná, Ratinho Junior, destacou o potencial econômico do estado durante um encontro com a Associação Brasileira de Bancos em São Paulo nesta quarta-feira (4). O evento teve como objetivo apresentar as estratégias que o Paraná está adotando para impulsionar seu crescimento econômico e social.

Estratégias de Desenvolvimento

Entre as principais estratégias apresentadas pelo governador está a industrialização da cadeia do agronegócio. Essa abordagem visa agregar valor aos produtos agrícolas, aumentando a competitividade do estado no cenário nacional e internacional.

Inspiração Internacional

O modelo implementado pelo Paraná foi inspirado em países que conseguiram grandes avanços econômicos e sociais através da identificação e potencialização das características regionais. Essa abordagem tem sido fundamental para o desenvolvimento sustentável do estado.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br