Saúde Disponibiliza 250 Vagas em Curso de Auriculoterapia para Profissionais Públicos

O governo anunciou a abertura de 250 vagas para um curso de formação em auriculoterapia, promovido pela Escola de Saúde Pública. Este curso é direcionado a profissionais da rede pública que atuam na Atenção Primária à Saúde.

Capacitação em Práticas Integrativas

O objetivo do curso é capacitar as equipes de saúde para aplicar práticas integrativas, como a auriculoterapia, em diversas unidades de atendimento ao longo do Estado. Este tipo de terapia é reconhecido por complementar tratamentos convencionais, oferecendo uma abordagem holística ao cuidado com a saúde.

Detalhes das Inscrições

As inscrições para o curso estão abertas até o dia 27 de março. O público-alvo são profissionais de nível superior que compõem equipes de diferentes modalidades de atendimento à população, reforçando a importância de uma formação contínua e diversificada para melhor atender as demandas da saúde pública.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br