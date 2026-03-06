Festival Gastronômico Beneficente Anima Praça do Centro Cívico

A Praça do Centro Cívico, situada em frente à Prefeitura de Londrina, é o palco do Festival Gastronômico em benefício do Hospital Infantil, que ocorre de hoje (6) até domingo (8). A partir das 17 horas desta sexta-feira, o evento oferece uma praça de alimentação com nove food trucks, espaço de recreação infantil e atrações musicais para toda a família. O evento conta com o apoio da Codel.

Objetivo Solidário

Organizado pela comerciante Maria Bonjorno, o festival visa não apenas proporcionar lazer às famílias de Londrina, mas também arrecadar fraldas descartáveis para o Hospital Infantil Sagrada Família. Esta unidade, vinculada à Irmandade da Santa Casa de Londrina, é reconhecida por suas cirurgias cardíacas em recém-nascidos no Norte do Paraná.

Atrações e Horários

O evento conta com duas grandes tendas para acomodar o público e oferece diversas opções gastronômicas, incluindo nove tipos de chopp artesanal, sorvetes, açaí, suco de laranja natural, derivados de milho, churros, pastéis, pipoca, hambúrguer artesanal e batata recheada. Os horários de funcionamento são: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo, das 12h às 22h. As crianças poderão se divertir no espaço kids com a carretinha playground.

Programação Musical

A programação musical é diversificada: na sexta, a Banda Bora se apresenta a partir das 19h30. No sábado, Léo Cantor anima com voz e viola às 13h30, seguido pela Banda V10 com pop rock às 19h30. Já no domingo, o grupo de dança Lobos da Noite traz um repertório flashback às 13h30 e o pop rock fica por conta da banda Galepticos às 19h30.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br