spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Festival Gastronômico Beneficente Anima Praça do Centro Cívico

Londrina
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Blog Londrina

A Praça do Centro Cívico, situada em frente à Prefeitura de Londrina, é o palco do Festival Gastronômico em benefício do Hospital Infantil, que ocorre de hoje (6) até domingo (8). A partir das 17 horas desta sexta-feira, o evento oferece uma praça de alimentação com nove food trucks, espaço de recreação infantil e atrações musicais para toda a família. O evento conta com o apoio da Codel.

Objetivo Solidário

Organizado pela comerciante Maria Bonjorno, o festival visa não apenas proporcionar lazer às famílias de Londrina, mas também arrecadar fraldas descartáveis para o Hospital Infantil Sagrada Família. Esta unidade, vinculada à Irmandade da Santa Casa de Londrina, é reconhecida por suas cirurgias cardíacas em recém-nascidos no Norte do Paraná.

Atrações e Horários

O evento conta com duas grandes tendas para acomodar o público e oferece diversas opções gastronômicas, incluindo nove tipos de chopp artesanal, sorvetes, açaí, suco de laranja natural, derivados de milho, churros, pastéis, pipoca, hambúrguer artesanal e batata recheada. Os horários de funcionamento são: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo, das 12h às 22h. As crianças poderão se divertir no espaço kids com a carretinha playground.

Programação Musical

A programação musical é diversificada: na sexta, a Banda Bora se apresenta a partir das 19h30. No sábado, Léo Cantor anima com voz e viola às 13h30, seguido pela Banda V10 com pop rock às 19h30. Já no domingo, o grupo de dança Lobos da Noite traz um repertório flashback às 13h30 e o pop rock fica por conta da banda Galepticos às 19h30.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br

10
spot_img
Artigo anterior
Saúde Disponibiliza 250 Vagas em Curso de Auriculoterapia para Profissionais Públicos
Saúde Disponibiliza 250 Vagas em Curso de Auriculoterapia para Profissionais Públicos
Próximo artigo
Paciente Inicia Fisioterapia Após Tratamento com Polilaminina
Paciente Inicia Fisioterapia Após Tratamento com Polilaminina
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares