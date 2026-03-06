Paciente Inicia Fisioterapia Após Tratamento com Polilaminina

Um paciente que recebeu aplicação de polilaminina no Hospital do Trabalhador iniciou sessões de fisioterapia no Hospital de Reabilitação. O tratamento é parte de um atendimento multidisciplinar que visa oferecer cuidados integrais e humanizados.

Reabilitação Multidisciplinar

Após sofrer um acidente doméstico que resultou em fratura na coluna, o paciente está recebendo suporte de uma equipe composta por diversos profissionais da saúde. O objetivo é promover uma recuperação eficaz por meio de abordagens integradas.

Primeiros Resultados

Na primeira sessão de fisioterapia, o paciente surpreendeu a equipe ao conseguir ficar em pé com o auxílio de barras, demonstrando grande determinação e força de vontade em seu processo de recuperação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br