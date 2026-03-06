spot_img
Paciente Inicia Fisioterapia Após Tratamento com Polilaminina

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
SESA

Um paciente que recebeu aplicação de polilaminina no Hospital do Trabalhador iniciou sessões de fisioterapia no Hospital de Reabilitação. O tratamento é parte de um atendimento multidisciplinar que visa oferecer cuidados integrais e humanizados.

Reabilitação Multidisciplinar

Após sofrer um acidente doméstico que resultou em fratura na coluna, o paciente está recebendo suporte de uma equipe composta por diversos profissionais da saúde. O objetivo é promover uma recuperação eficaz por meio de abordagens integradas.

Primeiros Resultados

Na primeira sessão de fisioterapia, o paciente surpreendeu a equipe ao conseguir ficar em pé com o auxílio de barras, demonstrando grande determinação e força de vontade em seu processo de recuperação.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

Redação Portal Cambé
