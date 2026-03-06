Febraban Alerta para Golpe do Falso Gerente de Banco

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu um alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado por criminosos por meio de ligações telefônicas. Os golpistas se fazem passar por gerentes de bancos, buscando obter senhas e outros dados bancários dos clientes.

Como o Golpe é Aplicado

Os criminosos geralmente disfarçam o número de origem da chamada, fazendo parecer que a ligação é proveniente do próprio banco ou agência do cliente. Durante a ligação, alegam que foram feitos descontos indevidos na conta ou que o cartão foi clonado, pedindo informações para uma suposta atualização de segurança.

Orientações da Febraban

A Febraban destaca que nenhum funcionário de banco solicita dados financeiros ou senhas por telefone. Caso receba esse tipo de ligação, a orientação é encerrar a chamada imediatamente e procurar os canais oficiais do banco para esclarecimentos.

Medidas de Segurança

A entidade reforça que senhas e códigos são de uso pessoal e intransferível. Nunca devem ser compartilhados, especialmente em ligações ou mensagens não solicitadas. Em caso de suspeita de fraude, o cliente deve notificar o banco para medidas de segurança, como bloqueio de acesso, e registrar um boletim de ocorrência.

