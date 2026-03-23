Ministra Sônia Guajajara Apresenta Melhoras, Mas Segue Internada em São Paulo

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, continua internada no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Incor-SP). Após ser admitida no último sábado (21) devido a um quadro de mal-estar, febre alta e dor abdominal, a ministra está sob investigação para um possível quadro infeccioso.

Condições de Saúde e Tratamento

Na manhã desta segunda-feira (23), Sônia Guajajara apresentou sinais de melhora, segundo informações do hospital. Ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e responde positivamente ao tratamento. No entanto, ainda não há previsão de alta hospitalar.

Comentários Médicos e Situação Atual

O infectologista Rinaldo Focaccia Siciliano, responsável pelo tratamento, afirmou que a ministra está estável, sem novos episódios de febre desde o dia anterior (22) e com melhorias nos exames clínicos. Uma publicação recente nas redes sociais de Sônia destacou a evolução favorável de seu quadro clínico, com estabilidade nos sinais vitais.

Histórico de Internações

Em 2024, Sônia Guajajara já havia sido internada no Incor, também em São Paulo, após sentir-se mal durante uma agenda pública. O atual período de observação envolve exames complementares e acompanhamento clínico contínuo, conforme orientação médica.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br