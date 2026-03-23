Celebração Virtual dos 85 Anos de Jorge Mautner Amplia Acesso ao Público

A comemoração dos 85 anos de Jorge Mautner, um dos ícones da cultura brasileira, será transmitida online, após ingressos esgotarem rapidamente. O evento, intitulado 'A Força Secreta Daquela Alegria', ocorre nesta terça-feira (24), às 17h, na Fundação Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro. A transmissão online visa democratizar o acesso ao evento, que reúne nomes importantes das artes e do pensamento brasileiro para discutir a multifacetada carreira de Mautner.

Programação do Evento

A celebração inicia com uma mesa de debates sobre a influência de Mautner no teatro, literatura e cinema, com a presença da atriz Fernanda Torres, do músico e escritor Fausto Fawcett e do jornalista Cláudio Leal. Em seguida, os músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil discutem o legado musical de Mautner, conhecido por parcerias marcantes e por canções como 'Maracatu Atômico'.

Apresentações Musicais

O cantor e compositor Rubinho Jacobina abre a programação musical com um repertório inspirado no homenageado. O evento fecha com uma apresentação intimista de Jorge Mautner ao lado da cantora e violonista Cecília Beraba, sua colaboradora nos últimos anos.

Importância Cultural

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou o papel do evento na valorização do pensamento brasileiro, enquanto o presidente da Fundação, Alexandre Santini, ressaltou a reflexão profunda que a obra de Mautner proporciona sobre a história do país. Com curadoria de João Paulo Reys e Maria Borba, o evento reafirma o compromisso da Casa de Rui Barbosa com a cultura nacional.

Serviço

O evento será transmitido às 17h, pelo canal do YouTube da Fundação Casa de Rui Barbosa.