Paraná Apresenta Potencial Turístico a Profissionais do Setor na Bahia

Durante um evento em Porto Seguro, promovido pelas operadoras Rextur Advance e Visual Turismo, o estado do Paraná destacou suas atrações turísticas para um público de 600 profissionais do setor. A iniciativa visa expandir o conhecimento sobre as diversas opções turísticas da região, incrementando os portfólios dos agentes de viagens presentes.

A Convenção e Seu Impacto

A convenção serviu como uma plataforma para que os agentes de viagens pudessem conhecer de perto as ofertas turísticas paranaenses. A apresentação focou em mostrar como as belezas naturais e as experiências culturais do Paraná podem ser atrativas para turistas de diversos perfis.

Oportunidades para o Turismo Local

Ao expor suas atrações, o Paraná busca não apenas atrair mais visitantes, mas também fomentar o crescimento econômico local. A inclusão dessas opções nos portfólios das agências de viagens pode resultar em um aumento no fluxo de turistas na região, beneficiando uma ampla cadeia de serviços.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br