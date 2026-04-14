Polícia Militar apreende medicamentos e eletrônicos contrabandeados em Perobal

Na manhã desta segunda-feira (13), a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental, realizou a apreensão de medicamentos e produtos eletrônicos contrabandeados em Perobal, no Noroeste do Estado.

A operação aconteceu durante patrulhamento na rodovia PR-323, quando os policiais abordaram um veículo ocupado por dois homens. Durante a revista, foram encontradas 27 ampolas de medicamentos emagrecedores escondidas nas roupas íntimas dos suspeitos.

Ao inspecionar o interior do carro, a equipe localizou ainda diversos produtos sem documentação fiscal, incluindo 12 perfumes de marcas variadas, televisores de 49 polegadas, tablets, smartwatches, smartphones, além de cartelas de medicamentos para disfunção erétil, calçados e itens de higiene pessoal.

Os dois homens foram identificados e todo o material apreendido, juntamente com o veículo, foi encaminhado para a Receita Federal de Guaíra, onde serão tomadas as medidas administrativas cabíveis.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br