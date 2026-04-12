Astorga inaugura novo Pronto Atendimento Municipal com investimento de R$ 4,6 milhões

A deputada estadual Maria Victoria (PP) participou, na última sexta-feira (10), da inauguração do novo Pronto Atendimento Municipal (PAM) em Astorga. O evento contou com a presença do governador Ratinho Júnior (PSD), da prefeita Suzie Pucillo (PP) e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (PSD).

A parlamentar explicou que, atendendo a um pedido da prefeita Suzie Pucillo, articulou recursos junto ao Governo do Estado para viabilizar a construção da unidade. “Essa obra atende a uma antiga demanda da população. A prefeita me procurou há alguns anos para solicitar essa construção. Trabalhamos juntas para captar recursos na Secretaria da Saúde e no Governo do Estado”, afirmou Maria Victoria.

O Pronto Atendimento Municipal recebeu investimento total de R$ 4,6 milhões, sendo R$ 3,5 milhões provenientes do Governo do Estado, R$ 600 mil de contrapartida da prefeitura e R$ 517 mil em emendas parlamentares. A unidade funcionará como porta de entrada para casos de baixa e média complexidade, reforçando o atendimento de urgência e emergência no município.

Com mais de 800 metros quadrados, o novo espaço conta com consultórios, sala de emergências, sala de procedimentos, farmácia, sala de esterilização e outras áreas essenciais para atendimento 24 horas.

O governador Ratinho Júnior explicou que o PAM é um modelo de estrutura voltado para demandas de baixa e média complexidade, integrado à rede regional de saúde, o que contribui para a redução da sobrecarga nos hospitais de referência. “Essa é uma estratégia do Governo do Estado para aproximar o atendimento da população, tornando-o mais rápido e eficiente”, destacou.

A prefeita Suzie Pucillo ressaltou que a unidade funcionará 24 horas e será a porta de entrada para os atendimentos. “Este é um sonho que se concretiza para a população, que antes contava apenas com Unidades Básicas de Saúde e precisava contratar serviços de pronto atendimento em hospitais. Agora temos um espaço próprio”, comentou.

Além do PAM, a deputada Maria Victoria participou da inauguração de dois novos barracões industriais em Astorga, construídos com recursos de R$ 3,3 milhões do Governo do Estado. Essas instalações fazem parte de uma estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico local, favorecendo a geração de empregos e atração de investimentos. Os barracões oferecem infraestrutura adequada para empresas, estimulando a produção, armazenamento e logística.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br