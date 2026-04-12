Estudantes da UEL lideram comunicação da Fazendinha Via Rural na ExpoLondrina 2026

Durante a ExpoLondrina 2026, a comunicação da Fazendinha Via Rural ficará a cargo de 73 estudantes dos cursos de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Eles atuam em áreas como produção de reportagens, assessoria de imprensa, gestão de mídias digitais e organização de eventos.

A coordenação geral das atividades está sob responsabilidade da Pró-reitora de Extensão da UEL, professora Zilda Andrade, que destaca a importância da experiência prática para os alunos, com impacto social. O curso de Relações Públicas, coordenado pela professora Íris Yae Tomita, conta com 33 estudantes envolvidos, responsáveis por ações de relacionamento e organização de cerca de 10 eventos técnicos na Fazendinha, incluindo planejamento, recepção, cerimonial e controle.

Já o curso de Jornalismo, coordenado pelos professores Heron Heloy e Roberto Mancuzo, reúne 40 alunos que atuam em diversas frentes, como rádio, vídeo, mídias digitais e assessoria de imprensa. Eles realizam apuração, entrevistas, redação, fotografia, produção audiovisual e edição de conteúdo, além de atender a imprensa institucional e regional.

Os estudantes mantêm contato com emissoras de televisão e outros veículos para envio do material produzido, acompanhando todas as etapas da cobertura jornalística do evento. A programação inclui um programa diário na Rádio UEL FM (107,9), transmitido ao meio-dia de segunda a sábado, que divulga informações sobre a Via Rural e a ExpoLondrina.

A Fazendinha Via Rural é um espaço tradicional da ExpoLondrina dedicado à exposição de projetos de ensino, pesquisa e extensão no setor agropecuário, em parceria entre a UEL e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). Com cerca de 30 expositores, o local reúne iniciativas em manejo de solos e água, agricultura sustentável, biodiversidade, agroecologia, aquicultura, bovinocultura, entre outras áreas.

Além disso, a Fazendinha oferece produtos de artesanato indígena, restaurante rural, uma suíte modular para turismo no campo e eventos técnicos. A expectativa da Sociedade Rural do Paraná é receber aproximadamente 200 mil visitantes durante a feira. No ambiente digital, o alcance da ExpoLondrina pode superar 50 milhões de usuários.

A Fazendinha Via Rural funciona no Parque de Exposições Ney Braga, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos finais de semana, das 9h às 19h, entre os dias 10 e 19 de abril.

Fonte: operobal.uel.br