Prefeitura de Cambé divulga lista de aprovados para Curso Técnico em Segurança do Trabalho

A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) e do Centro da Juventude (CEJU), em parceria com o SENAI, publicou a lista dos candidatos com inscrições aprovadas para o Curso Técnico em Segurança do Trabalho.

O curso gratuito tem como objetivo oferecer capacitação técnica aos moradores da cidade, contribuindo para a formação profissional em uma área fundamental para os setores industrial e de serviços, além de ampliar as oportunidades de emprego.

Confira a relação completa dos candidatos selecionados, em ordem alfabética: Alan Cristian de Lucena Alba, Sueli de Almeida, Aline Fialho Rocha Guimarães, Ana Paula Rodrigues da Silva, Anderson de Camargo Bengozi, André Ferreira dos Santos, André Luis Veronez, Beatriz Fernanda Maciel dos Santos, Beatriz Maiara de Araújo da Silva, Beatriz Rosa, Bruna Letícia Silva Mariano, Carla Adriana da Silva Segura, Carla Vieira dos Santos, Carlos Augusto Batista Bianconi, Cauã Moura Lopes, Cibele Cristina de Castro, Claudemir Macial de Brito, Claudia Valéria Depieri, Cristina Aparecida Branco da Costa, Daniela Rodrigues de Queiroz, Danilo Martins Pereira, Éder Aparecido Ducati, Edunor Mateus Muller Gusmao, Elisangela de Oliveira, Elizangela Rogeria da Paixão, Erian Cabral Gonçalves Bonta, Evelyn Paola Araújo Freitas, Everson dos Santos Salari, Everton de Carlos Ribeiro, Fabiana Alves Bion, Fátima Aparecida de Santa, Fernanda Aparecida de Oliveira Dalmas, Fernanda Beatriz Vitor, Flavia da Silva Sitta, Flávia Fernanda Luciano de Farias, Francisco Henrique da Rocha Garcia, Giovana Silva dos Santos, Iara Ramos Vieira Lima, Ingrid Neves Pereira, Janina Pereira de Souza Soller, Jaqueline Elias, Jeniffer Aline da Silva, Jessica Tainara da Silva, João Vitor Almeida Souza, Juliane da Silva Bueno, Kauan Gomes Santos, Lívia Lara Delcol, Lohaine Maria da Silva, Lucas Figueiredo da Silva, Luciana Aparecida de Oliveira, Luciana Basto de Oliveira, Lucimara Pereira da Silva, Magda Marina Monteiro, Marcelo Gonçalves Fritzen, Marcia Cristina Bianconi Delcol, Marcilene Silverio, Marcos Fernando Guassu, Maria Beatriz Alves de Souza, Maria Jéssica Gomes Lourenço Rodrigues, Maria Júlia Bezerra da Silva, Mariana Silva Brito, Monara Fernanda Siqueira dos Santos, Patricia de Souza Duarte, Priscila Rigoni Machado, Rejane Antonia Ricci, Renata Aparecida Cauzino, Rivonea Lima Ferreira, Rogerio Alves Leite Filho, Rony da Silva Carvalho, Rozeli Barbosa Ferreira Mendonça, Rozeni Santana dos Santos, Samuel Ewerton Levy Guedes dos Santos, Sheila Cristina Alves Costa Coelho Pinheiro, Silvia Cristina Peixe Alves, Suzana Laize Bentlin, Thais Oliveira do Nascimento, Valdirene Gonzaga Barboza, Vanessa Souza Escandalo, Viviane Mendes dos Santos, Wallace da Paixão Lopes e Wellington Albuquerque Fortes.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Centro da Juventude de Cambé pelo telefone (43) 3174-9346.

Fonte: semecambe.wordpress.com