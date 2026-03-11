spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Baixo estoque no Banco de Leite do HT destaca urgência de doações

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Com estoques baixos, Saúde reforça importância das doações ao Banco de Leite do HT Foto: SEC...

O Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital do Trabalhador está enfrentando uma situação crítica de abastecimento, afetando diretamente o atendimento aos bebês prematuros internados na unidade neonatal. Atualmente, cerca de 30 bebês dependem do leite doado para seu desenvolvimento e recuperação.

Situação do Estoque

O estoque atual de leite pasteurizado no BLH é de apenas 8 litros, um volume consideravelmente inferior ao necessário. Para atender à demanda semanal da UTI Neonatal e da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, seriam necessários entre 35 a 40 litros.

Importância das Doações

As doações de leite materno são fundamentais para garantir a nutrição e o fortalecimento dos bebês prematuros, que necessitam de cuidados especiais para seu desenvolvimento saudável. A contribuição das mães doadoras é vital para suprir essa necessidade urgente.

Como Contribuir

Mães que possuem leite excedente podem entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital do Trabalhador para orientações sobre como realizar a doação. O processo é simples e seguro, garantindo que o leite doado chegue a quem mais precisa.

0
spot_img
Artigo anterior
Sebec Inicia Processo de Seleção Socioeconômica 2026
Sebec Inicia Processo de Seleção Socioeconômica 2026
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares