Sebec Inicia Processo de Seleção Socioeconômica 2026

O Serviço de Bem-Estar à Comunidade (Sebec) da Universidade Estadual de Londrina lançou o Edital 008/2026, que regulamenta o processo unificado de seleção socioeconômica para os Programas de Permanência Estudantil. As inscrições estão abertas para estudantes de graduação, pós-graduação e participantes do PEC-PLE, com prazo para envio das candidaturas até 26 de março de 2026.

Moradia Estudantil

O processo oferece 74 vagas na Moradia Estudantil. Para se candidatar, o estudante deve comprovar renda per capita mensal familiar de até dois salários-mínimos federais e residir em área não atendida por linhas de ônibus metropolitanas de Londrina ou com horários incompatíveis com seu curso.

Auxílio Permanência

O Programa de Auxílio Permanência disponibiliza 110 bolsas mensais no valor de R$ 500,00. Os candidatos devem ter renda per capita mensal de até um salário e meio mínimo federal e cumprir os critérios socioeconômicos do edital.

Subsídio para Refeições

O programa também oferece subsídio para refeições no Restaurante Universitário, ao custo de R$ 1,00 por refeição, para estudantes com renda per capita de até um salário-mínimo federal.

Empréstimo de Instrumentais Odontológicos

Estudantes de Odontologia podem participar do programa de empréstimo de instrumentais, que permite utilizar kits fornecidos pelo curso para atividades práticas. O empréstimo é válido durante o ano acadêmico e requer devolução ao final do período.

Cronograma e Resultados

O resultado preliminar será divulgado em 17 de abril de 2026 no site do Sebec. Candidatos com inscrições indeferidas podem recorrer entre 17 e 23 de abril. A publicação dos resultados finais ocorrerá em 8 de maio, com convocação baseada no Índice de Vulnerabilidade Social.