Secretaria de Trabalho Oferece 154 Vagas de Emprego Esta Semana

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização está disponibilizando um total de 154 oportunidades de emprego em diversas áreas para esta semana. Os interessados em participar do processo seletivo devem se dirigir à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, 774, ou contatar pelo telefone (43) 3174-9375. É importante ressaltar que as vagas podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Documentos Necessários para Participação

Para participar das entrevistas, é necessário apresentar o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Esses documentos são fundamentais para que a equipe da agência possa analisar se o perfil do candidato se adequa à vaga desejada e realizar o encaminhamento.

Horários de Funcionamento

Os serviços do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h. É durante esse período que os candidatos podem buscar informações e realizar o cadastro para as oportunidades disponíveis.

Vagas Disponíveis

Dentre as vagas ofertadas estão: ajudante de mecânico de máquinas, ajudante de motorista, assistente administrativo, assistente de vendas, atendente de balcão, auxiliar administrativo, auxiliar administrativo PCD, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque (estágio), auxiliar de produção, auxiliar de produção (PCD), auxiliar de logística, auxiliar em saúde bucal, auxiliar técnico de refrigeração, classificador de grãos, eletricista de veículos, empacotador (PCD), estoquista, garçonete, mecânico de motocicletas, motorista entregador, operador de empilhadeira, operador de corte e solda, operador de máquinas operatrizes, orientador de trânsito (zona verde), padeiro confeiteiro, recepcionista (PCD), repositor de supermercado, safrista, servente de limpeza (PCD), soldador e vendedor.