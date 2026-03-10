spot_img
Londrina Alcança Recorde de Público no Campeonato Paranaense

Rafael Martins/LEC

O Londrina Esporte Clube alcançou a melhor média de público em jogos desde seu retorno à elite do Campeonato Paranaense. O feito marca um crescimento significativo no engajamento dos torcedores com o time, refletindo uma fase positiva tanto dentro quanto fora dos gramados.

Crescimento do Público nos Jogos

Desde que retornou à primeira divisão do campeonato estadual, o Londrina tem atraído cada vez mais torcedores para seus jogos. Esta tendência de alta no número de espectadores ressalta o entusiasmo crescente da comunidade local pelo clube.

Impacto na Economia Local

O aumento no público presente nos jogos de Londrina também tem gerado efeitos positivos na economia local. Comerciantes e prestadores de serviços têm percebido um aumento no movimento e nas vendas em dias de partida.

Fonte: https://taroba.com.br

Artigos Populares