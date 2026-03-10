spot_img
Mega-Sena Acumula: Prêmio Estimado em R$ 65 Milhões

Redação Portal Cambé
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

No concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado na última terça-feira (10), nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Números Sorteados

Os números sorteados no último concurso foram: 02, 35, 41, 46, 49 e 58. Apesar de ninguém ter acertado a sena, 27 apostas chegaram perto, acertando cinco dezenas e garantindo o prêmio de R$ 87.399,64 cada. Além disso, 2.786 apostas acertaram quatro dezenas, cada uma recebendo R$ 1.396,18.

Próximo Sorteio e Como Apostar

Os interessados em tentar a sorte no próximo concurso têm até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12) para realizar suas apostas. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, através do site ou aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, que consiste em escolher seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

http://www.portalcambe.com.br

