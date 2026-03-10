Roger Machado Assume como Técnico do São Paulo com Contrato até 2026

O São Paulo Futebol Clube confirmou a contratação de Roger Machado como seu novo técnico na terça-feira (10). O contrato do treinador de 51 anos de idade se estende até 31 de dezembro de 2026, marcando uma nova era para a equipe após a saída de Hernán Crespo, demitido recentemente.

A Chegada de Roger Machado

Roger Machado chega ao clube acompanhado por uma equipe de apoio experiente, incluindo os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, além do preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes. Essa equipe será fundamental para implementar a filosofia de jogo do novo treinador.

Primeiros Desafios

Após assumir o comando, Roger Machado já realizou seu primeiro treino com o elenco do São Paulo. O time se prepara para enfrentar a Chapecoense em partida agendada para quinta-feira (12), às 20h, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Expectativa e Compromisso

Em sua primeira entrevista como técnico do São Paulo, Roger Machado expressou sua alegria e expectativa diante do novo desafio. Ele destacou a importância do clube e a qualidade dos atletas com quem trabalhará, reforçando seu compromisso em buscar bons resultados para a equipe.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br