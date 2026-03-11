spot_img
Botafogo é Eliminado da Libertadores Após Derrota para Barcelona

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé
© Reuters/Pilar Olivares/Direitos Reservados

O Botafogo foi derrotado pelo Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira (10), resultando na eliminação da equipe da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Detalhes da Partida

Apesar do apoio da torcida e de uma maior posse de bola durante o primeiro tempo, o Botafogo não conseguiu converter suas oportunidades em gols. O Barcelona marcou o único gol da partida aos sete minutos, com um chute do volante Céliz, após cruzamento de Rojas e assistência de Martínez.

Mudanças e Oportunidades

No segundo tempo, o técnico Martín Anselmi fez alterações, incluindo a entrada do atacante Arthur Cabral. O camisa 19 teve a melhor chance para o Botafogo, cabeceando uma bola que forçou o goleiro Contreras a fazer uma defesa importante.

Próximos Passos

Com a eliminação, o Botafogo focará agora na Copa Sul-Americana. Os adversários na primeira fase serão definidos em sorteio marcado para 19 de março, realizado pela Conmebol em Luque, Paraguai.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

