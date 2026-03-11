Anvisa Aprova Novos Medicamentos para Diabetes, Câncer de Mama e Angioedema

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a aprovação de novos medicamentos destinados ao tratamento de condições como diabetes tipo 1, câncer de mama e angioedema hereditário. As aprovações foram publicadas no Diário Oficial da União na última segunda-feira (9).

Tratamento para Diabetes Tipo 1

Entre os medicamentos aprovados está o Tzield® (teplizumabe), que tem como objetivo retardar o avanço do diabetes tipo 1, estágio 3. Esse tratamento é voltado para pacientes adultos e crianças a partir de 8 anos que já se encontram no estágio 2 da doença. O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune que pode levar a complicações sérias de saúde, como problemas cardíacos, renais e oculares.

Novidade no Tratamento do Câncer de Mama

O Datroway® também recebeu aprovação. Este medicamento é indicado para pacientes adultos com câncer de mama irressecável ou metastático, com receptor hormonal positivo e HER2 negativo. O tratamento é voltado para quem já passou por terapia endócrina e pelo menos uma linha de quimioterapia sem sucesso.

Prevenção do Angioedema Hereditário

Outro medicamento aprovado é o Andembry® (garadacimabe), destinado à prevenção do angioedema hereditário. Esta doença rara é genética e provoca inchaços dolorosos em várias partes do corpo, incluindo pele, mucosas e órgãos internos.