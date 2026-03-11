Brasília é Nomeada Capital Ibero-Americana de Patrimônio Cultural

De 11 a 13 de outubro, Brasília sediará um evento internacional com o objetivo de discutir estratégias para a proteção de patrimônios culturais e inovações em políticas públicas. A ocasião marcará a concessão do título de Capital Ibero-Americana de Patrimônio Cultural à cidade.

Reunião do Comitê Setorial de Patrimônio Cultural

O evento ocorrerá no Salão Nobre do Palácio do Buriti, em Brasília, e reunirá representantes de cidades capitais ibero-americanas. O foco será o intercâmbio de boas práticas de gestão e o fortalecimento da identidade histórica urbana.

Projeção Internacional de Brasília

Segundo Paco Britto, secretário de Relações Internacionais do Distrito Federal, o novo título reforça a imagem de Brasília como centro de diálogo e preservação cultural. Desde 1987, a cidade é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

Carta de Compromisso para a Preservação Cultural

Durante o evento, serão discutidos eixos temáticos que visam a elaboração de uma Carta de Compromisso para a preservação e valorização do patrimônio cultural. A UCCI, composta por 29 cidades de 24 países, facilita o compartilhamento de experiências e a cooperação urbana.

A Importância Cultural de Brasília

Angelina Nardelli Quaglia, pesquisadora em arquitetura, destaca que Brasília oferece valores culturais únicos e uma rica diversidade. A cidade é vista como um símbolo da democracia brasileira e da resistência em momentos históricos.

Desafios na Preservação do Patrimônio

A manutenção do patrimônio cultural de Brasília enfrenta desafios, particularmente devido à falta de legislação adequada durante a ditadura militar. Embora avanços tenham sido feitos, como o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, ainda são necessários mais recursos e políticas de proteção.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br