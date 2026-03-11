UEL Oferece Treinos Gratuitos de Musculação para Mulheres

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está com inscrições abertas para um projeto que oferece treinos gratuitos de musculação voltados exclusivamente para mulheres. A iniciativa visa promover a saúde e o bem-estar, incentivando a prática de atividades físicas entre o público feminino.

Detalhes do Programa

Os treinos serão realizados nas instalações da UEL e contam com a supervisão de profissionais qualificados. As participantes terão acesso a equipamentos modernos e a um ambiente seguro para a prática de exercícios.

Como Participar

Mulheres interessadas devem realizar a inscrição pelo site oficial da UEL. O programa é aberto a todas, independentemente do nível de condicionamento físico, e busca oferecer uma experiência inclusiva.

Fonte: https://taroba.com.br