Rodovia de Pinhão passa por melhorias de pavimentação

A Rodovia PR-170, localizada em Pinhão, está recebendo importantes serviços de conservação do pavimento. As obras são conduzidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) como parte de um novo programa de conservação.

Detalhes das Obras

As melhorias estão sendo realizadas nas proximidades da Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. O processo inclui a reperfilagem da pista, que visa garantir maior segurança e conforto aos motoristas que trafegam pela rodovia.

Importância das Melhorias

A conservação do pavimento é essencial para prolongar a vida útil da rodovia e reduzir custos de manutenção a longo prazo. Além disso, as melhorias contribuem para a segurança dos usuários e o desenvolvimento econômico da região.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br