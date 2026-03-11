Alckmin Defende Apuração Rigorosa e Punição no Caso Banco Master

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, reforçou a necessidade de uma investigação detalhada e punição aos envolvidos no escândalo do Banco Master, que gerou prejuízos significativos a investidores e instituições. A declaração foi feita durante uma entrevista ao jornalista José Luiz Datena, no programa Na Mesa com Datena, exibido na TV Brasil.

Envio de Mensagens Comprometedoras

Em meio às investigações, o financista Daniel Vorcaro foi novamente preso pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Compliance Zero. Sua prisão se baseou em mensagens comprometedoras encontradas em seu celular, nas quais ele ameaçava jornalistas e outras pessoas que poderiam prejudicar seus interesses.

Posicionamento do Governo

Alckmin destacou que o governo, sob a liderança do presidente Lula, apoia a liberdade investigativa das instituições responsáveis, como a Polícia Federal e o Ministério Público. Ele também ressaltou a importância de fortalecer os órgãos de controle para evitar futuros escândalos.

Saída do Ministério

O vice-presidente confirmou que deixará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no dia 2 de abril, cumprindo a legislação eleitoral que exige desincompatibilização de cargos executivos antes das eleições. Alckmin continuará na vice-presidência enquanto define seus próximos passos políticos.

Impactos da Guerra no Irã

Comentando sobre os efeitos econômicos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, Alckmin previu que o Brasil será menos impactado devido às suas relações comerciais mais fortes com China, União Europeia e Argentina. Entretanto, ele reconheceu o aumento nos preços do petróleo, afetando combustíveis como gasolina e diesel.

Cenário Eleitoral e Econômico

Alckmin expressou otimismo em relação ao cenário econômico do Brasil, citando a baixa taxa de desemprego e inflação. Ele destacou o aumento do poder de compra da população, com o salário mínimo apresentando ganhos reais, beneficiando uma grande parcela de aposentados e pensionistas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br