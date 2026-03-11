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154 vagas de emprego estão disponíveis em Cambé nesta semana

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Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
carteira de trabalho

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé está disponibilizando 154 oportunidades de emprego para esta semana em diferentes áreas de atuação. As vagas são intermediadas pela Agência do Trabalhador e podem sofrer alterações a qualquer momento, conforme a disponibilidade das empresas contratantes.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, nº 774, em Cambé. Também é possível obter informações pelo telefone (43) 3174-9375.

De acordo com a secretaria responsável, para participar das entrevistas é necessário apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social. Com esses documentos, a equipe da agência realiza a análise do perfil do candidato e verifica se ele se enquadra nos requisitos da vaga disponível, podendo então fazer o encaminhamento para entrevista junto à empresa.

O atendimento do Sine de Cambé acontece de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, as oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e formação, ampliando as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Funções disponíveis nesta semana

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para as seguintes funções:

  • Ajudante de mecânico de máquinas
  • Ajudante de motorista
  • Assistente administrativo
  • Assistente de vendas
  • Atendente de balcão
  • Auxiliar administrativo
  • Auxiliar administrativo (PCD)
  • Auxiliar de armazenamento
  • Auxiliar de cozinha
  • Auxiliar de estoque (estágio)
  • Auxiliar de produção
  • Auxiliar de produção (PCD)
  • Auxiliar de logística
  • Auxiliar em saúde bucal
  • Auxiliar técnico de refrigeração
  • Classificador de grãos
  • Eletricista de veículos
  • Empacotador (PCD)
  • Estoquista
  • Garçonete
  • Mecânico de motocicletas
  • Motorista entregador
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de corte e solda
  • Operador de máquinas operatrizes
  • Orientador de trânsito (Zona Verde)
  • Padeiro confeiteiro
  • Recepcionista (PCD)
  • Repositor de supermercado
  • Safrista
  • Servente de limpeza (PCD)
  • Soldador
  • Vendedor

A orientação da Secretaria de Trabalho é que os interessados procurem a agência o quanto antes, já que as vagas podem ser preenchidas ou alteradas sem aviso prévio, conforme a demanda das empresas.

Para acompanhar novas oportunidades de trabalho em Cambé e região, a população pode continuar acompanhando as atualizações do Portal Cambé.