154 vagas de emprego estão disponíveis em Cambé nesta semana

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé está disponibilizando 154 oportunidades de emprego para esta semana em diferentes áreas de atuação. As vagas são intermediadas pela Agência do Trabalhador e podem sofrer alterações a qualquer momento, conforme a disponibilidade das empresas contratantes.
Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, nº 774, em Cambé. Também é possível obter informações pelo telefone (43) 3174-9375.
De acordo com a secretaria responsável, para participar das entrevistas é necessário apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social. Com esses documentos, a equipe da agência realiza a análise do perfil do candidato e verifica se ele se enquadra nos requisitos da vaga disponível, podendo então fazer o encaminhamento para entrevista junto à empresa.
O atendimento do Sine de Cambé acontece de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h.
Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, as oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e formação, ampliando as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Funções disponíveis nesta semana
Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para as seguintes funções:
- Ajudante de mecânico de máquinas
- Ajudante de motorista
- Assistente administrativo
- Assistente de vendas
- Atendente de balcão
- Auxiliar administrativo
- Auxiliar administrativo (PCD)
- Auxiliar de armazenamento
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de estoque (estágio)
- Auxiliar de produção
- Auxiliar de produção (PCD)
- Auxiliar de logística
- Auxiliar em saúde bucal
- Auxiliar técnico de refrigeração
- Classificador de grãos
- Eletricista de veículos
- Empacotador (PCD)
- Estoquista
- Garçonete
- Mecânico de motocicletas
- Motorista entregador
- Operador de empilhadeira
- Operador de corte e solda
- Operador de máquinas operatrizes
- Orientador de trânsito (Zona Verde)
- Padeiro confeiteiro
- Recepcionista (PCD)
- Repositor de supermercado
- Safrista
- Servente de limpeza (PCD)
- Soldador
- Vendedor
A orientação da Secretaria de Trabalho é que os interessados procurem a agência o quanto antes, já que as vagas podem ser preenchidas ou alteradas sem aviso prévio, conforme a demanda das empresas.
Para acompanhar novas oportunidades de trabalho em Cambé e região, a população pode continuar acompanhando as atualizações do Portal Cambé.