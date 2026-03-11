154 vagas de emprego estão disponíveis em Cambé nesta semana

A Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização de Cambé está disponibilizando 154 oportunidades de emprego para esta semana em diferentes áreas de atuação. As vagas são intermediadas pela Agência do Trabalhador e podem sofrer alterações a qualquer momento, conforme a disponibilidade das empresas contratantes.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem comparecer pessoalmente à Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Inglaterra, nº 774, em Cambé. Também é possível obter informações pelo telefone (43) 3174-9375.

De acordo com a secretaria responsável, para participar das entrevistas é necessário apresentar Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social. Com esses documentos, a equipe da agência realiza a análise do perfil do candidato e verifica se ele se enquadra nos requisitos da vaga disponível, podendo então fazer o encaminhamento para entrevista junto à empresa.

O atendimento do Sine de Cambé acontece de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Trabalho e Profissionalização, as oportunidades contemplam diferentes níveis de experiência e formação, ampliando as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Funções disponíveis nesta semana

Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para as seguintes funções:

Ajudante de mecânico de máquinas

Ajudante de motorista

Assistente administrativo

Assistente de vendas

Atendente de balcão

Auxiliar administrativo

Auxiliar administrativo (PCD)

Auxiliar de armazenamento

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de estoque (estágio)

Auxiliar de produção

Auxiliar de produção (PCD)

Auxiliar de logística

Auxiliar em saúde bucal

Auxiliar técnico de refrigeração

Classificador de grãos

Eletricista de veículos

Empacotador (PCD)

Estoquista

Garçonete

Mecânico de motocicletas

Motorista entregador

Operador de empilhadeira

Operador de corte e solda

Operador de máquinas operatrizes

Orientador de trânsito (Zona Verde)

Padeiro confeiteiro

Recepcionista (PCD)

Repositor de supermercado

Safrista

Servente de limpeza (PCD)

Soldador

Vendedor

A orientação da Secretaria de Trabalho é que os interessados procurem a agência o quanto antes, já que as vagas podem ser preenchidas ou alteradas sem aviso prévio, conforme a demanda das empresas.

Para acompanhar novas oportunidades de trabalho em Cambé e região, a população pode continuar acompanhando as atualizações do Portal Cambé.